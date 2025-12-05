ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:59

«Нет шансов»: в Госдуме назвали возможные варианты «конца» Зеленского

Депутат Чепа: Зеленского могут убрать националисты после заключения мира

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президента Украины Владимира Зеленского могут убрать националисты после заключения мирного договора, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил мнение, что украинскому политику не простят развязанную Западом войну и будут считать поражение предательством.

Если Зеленский остается на Украине, он долго там не проживет. Это решение вообще очень туманное, так как националисты, никогда не примирятся с поражением Зеленского и будут считать это предательством, и его уберут. Люди, которым всячески запудривали голову, которые все время были против войны, развязанную Западом руками Зеленского, вынудив Россию начать СВО, по-разному воспримут мирное соглашение. Выборы он не выиграет, потому что от него отвернутся все. И те, кто были против войны, и те, кто были за войну, — высказался Чепа.

Он отметил, что Зеленский также может бежать из страны и его спрячут западные партнеры. По словам парламентария, президент Украины много знает про их совместные коррупционные сделки.

Наиболее спокойный для Зеленского вариант, если его будут судить и он отсидит оставшийся срок в тюрьме. Я вижу такое будущее, то есть как таковой отставки не будет, у него нет шансов просто взять и уйти, так как он уже нелегитимен. До выборов вскроются еще определенные коррупционные схемы, и тогда просто так он не соскочет. Зеленский несет ответственность перед украинским народом, — заключил Чепа.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что после завершения пребывания Зеленского в должности президента Украины от государства не останется ничего. Он предположил, что самому политику безразлична судьба своей страны.

