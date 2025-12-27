Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 00:15

Пассажирский автобус взорвался на конечной остановке в Киеве

Украина, Киев Украина, Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Киеве произошел инцидент с общественным транспортом. По неизвестным на данный момент причинам в городе взорвался пассажирский автобус, сообщают источники издания «Страна.ua».

Изначально сведения о взрыве появились в украинских Telegram-каналах, потом его подтвердили правоохранительные органы в беседе со СМИ. Сотрудники местной полиции указали, что инцидент произошел на конечной остановке маршрута.

Транспортное средство стояло на конечной остановке. После того, как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв, — указано в сообщении.

Важным обстоятельством стало то, что в момент происшествия в салоне автобуса не было пассажиров. Благодаря этому факту удалось избежать человеческих жертв — в результате взрыва никто не пострадал.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления точных причин инцидента. Специалисты изучают обстоятельства произошедшего, чтобы определить, что именно привело к взрыву транспортного средства.

Ранее в результате взрыва на свадебной церемонии на юге Сирии погибли 33 человека, еще 19 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Дераа. Неизвестные лица бросили две ручные гранаты в место проведения торжества. Среди пострадавших были и дети.

Украина
Киев
взрывы
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук
«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД
Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике
Ушел из жизни гитарист группы The Cure
Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 декабря 2025 года
Врачи без сертификата получили в России послабление
НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины
Пассажирский автобус взорвался на конечной остановке в Киеве
«У него ничего нет»: Трамп указал Зеленскому на его место
Приметы 27 декабря — Филимонов день: очищаем и очищаемся!
Украина раскрыла тайные данные об ископаемых
«Мне нужен конфликт»: Барщевский о смертной казни, Ворошилове, деле Долиной
Ликвидирован один из старейших активов Пригожина
«Как бы ни хотелось»: Трамп намерен поговорить с Путиным
Венгрия отказалась от «подарка» Евросоюза
Назван российский регион с наибольшим индексом тревожности
Ребенок погиб при опрокидывании машины в Ульяновске
В Белоруссии раскрыли детали боевого дежурства комплекса «Орешник»
Зеленский назвал условие проведения референдума по мирному плану Трампа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.