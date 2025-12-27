Пассажирский автобус взорвался на конечной остановке в Киеве

В Киеве произошел инцидент с общественным транспортом. По неизвестным на данный момент причинам в городе взорвался пассажирский автобус, сообщают источники издания «Страна.ua».

Изначально сведения о взрыве появились в украинских Telegram-каналах, потом его подтвердили правоохранительные органы в беседе со СМИ. Сотрудники местной полиции указали, что инцидент произошел на конечной остановке маршрута.

Транспортное средство стояло на конечной остановке. После того, как водитель завел двигатель и начал движение, произошел взрыв, — указано в сообщении.

Важным обстоятельством стало то, что в момент происшествия в салоне автобуса не было пассажиров. Благодаря этому факту удалось избежать человеческих жертв — в результате взрыва никто не пострадал.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления точных причин инцидента. Специалисты изучают обстоятельства произошедшего, чтобы определить, что именно привело к взрыву транспортного средства.

