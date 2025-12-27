Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 03:16

«Последняя оттепель»: в Гидрометцентре сделали прогноз для москвичей

Вильфанд пообещал москвичам 27 декабря последнюю оттепель в этом году

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Наступающие выходные принесут столице последнюю в уходящем 2025 году оттепель. В субботу температура воздуха приблизится к нулевой отметке, однако уже в воскресенье погода кардинально переменится, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

27 декабря последняя оттепель. И ночью, и днем температура — около нуля, небольшие осадки. А вот в воскресенье очередной циклон будет проходить через европейскую территорию. И прогнозируется снег, местами умеренный, и ночью, и днем. Кроме того, усиление ветра прогнозируется до 10–12 м/с, поэтому возможна небольшая метель, — сказал синоптик.

Согласно прогнозу, в воскресенье столбики термометров опустятся, показав от -2 до -7 градусов как в темное, так и в светлое время суток. Это похолодание ознаменует начало устойчивого зимнего периода, который продлится в столичном регионе в первые недели наступающего года.

Ранее сообщалось, что на севере Якутии температура воздуха может опуститься до -55 градусов. Кроме того, до -44 похолодает в Амурской области, до -42 — в Бурятии. Сильные морозы прогнозируются на Сахалине: там температура опустится до -25 градусов. Столбики термометров будут ниже -30 и на северо-западе России, в частности в Архангельской области.

«Последняя оттепель»: в Гидрометцентре сделали прогноз для москвичей
