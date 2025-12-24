Новый год-2026
24 декабря 2025 в 12:20

Вильфанд предупредил россиян о падении температуры до минус 50 градусов

Вильфанд: в Якутии возможны морозы до минус 55 градусов

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
На севере Якутии температура воздуха может опуститься до минус 55 градусов, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, до минус 44 похолодает в Амурской области, до минус 42 — в Бурятии.

Выделяется, конечно, Дальний Восток, а именно Якутия. Там ближайшие два дня на западе минус 55 градусов, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что сильные морозы прогнозируются на Сахалине: там температура опустится до минус 25 градусов. Столбики термометров будут ниже минус 30 и на северо-западе России, в частности в Архангельской области.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на 99% территории России образовался снежный покров. Высота снежного покрова в Москве составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см.

Кроме того, Тишковец сообщил, что в Московском регионе прошла самая морозная ночь с начала зимы. Он отметил, что местами столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов. Утром 24 декабря на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру минус 16,4 градуса.

