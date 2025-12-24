Вильфанд предупредил россиян о падении температуры до минус 50 градусов Вильфанд: в Якутии возможны морозы до минус 55 градусов

На севере Якутии температура воздуха может опуститься до минус 55 градусов, заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, до минус 44 похолодает в Амурской области, до минус 42 — в Бурятии.

Выделяется, конечно, Дальний Восток, а именно Якутия. Там ближайшие два дня на западе минус 55 градусов, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что сильные морозы прогнозируются на Сахалине: там температура опустится до минус 25 градусов. Столбики термометров будут ниже минус 30 и на северо-западе России, в частности в Архангельской области.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на 99% территории России образовался снежный покров. Высота снежного покрова в Москве составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см.

Кроме того, Тишковец сообщил, что в Московском регионе прошла самая морозная ночь с начала зимы. Он отметил, что местами столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов. Утром 24 декабря на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру минус 16,4 градуса.