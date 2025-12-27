Полицейские предупредили о «подарках» от мошенников МВД: мошенники создают фейки маркетплейсов для обмана с подарками и скидками

Перед новогодними праздниками в России резко активизировались аферисты, передает ТАСС со ссылкой на документы МВД. Они маскируют свои схемы под выгодные предложения, чтобы похитить деньги и данные россиян, следует из данных ведомства.

Злоумышленники создают фейковые страницы популярных маркетплейсов с нереальными скидками до 90%, рассылают ссылки на фишинговые сайты в чатах, а также организуют ложные розыгрыши. Особенно коварны акции с обратным таймером, создающие искусственную срочность. Так, жертве сообщают, что «осталось пять минут», чтобы заставить ее быстро принять решение. Часто под предлогом продажи подарочных наборов «по сказочной цене» мошенники требуют внести предоплату, после чего исчезают.

Аферисты пользуются новогодней суетой и внедряют в схемы обмана россиян «праздничные приманки», — отмечают в МВД РФ.

Ранее мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и попытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания». Только после приказа совершить преступление мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.