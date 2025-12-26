Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине

Бизнесмен Тимур Миндич впервые заговорил о коррупции на Украине с целью выдвинуть обвинения против экс-главы офиса президента Андрея Ермака, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, предпринимателя поддержат все фигуранты финансового скандала.

Давайте вспомним, что [Игорь] Коломойский (украинский олигарх. — NEWS.ru) в суде заявил о том, кто такой Миндич. У него даже нет среднего образования, он не может быть человеком, который эту коррупционную схему разработал. Поэтому верно Миндич сказал, что спихнули на него то, чего он не делал. Но говорит он это не просто так. Я думаю, что все замешанные в скандале интенсивно сейчас ищут крайнего. Вряд ли это [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru). Скорее всего, все будут валить на Ермака, — поделился Олейник.

Он подчеркнул, что Ермак является подходящей мишенью для обвинений, поскольку действительно управлял всеми финансовыми потоками. Кроме того, по словам Олейника, экс-руководитель офиса президента Украины возглавляет штаб по коррупционным делам при Зеленском.

Понятно, что часть тех денег, что использовались при схемах, частично вернулась в карманы того же Ермака, Зеленского, и что-то капало Миндичу. Он же не один был такой, да? Поэтому он указывает на то, что не является главой шайки. На фоне скандала также и [Петр] Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru) включился в игру, желая воспользоваться моментом, он критиковал Зеленского и надеялся на смену власти. Поэтому сейчас, видимо, все начнут использовать принцип «каждый сам за себя», сваливая вину друг на друга, — резюмировал Олейник.

Ранее Миндич категорически отверг все обвинения в коррупции. Он впервые высказался по поводу скандала и заявил, что его сделали «крайним».