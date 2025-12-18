Новый год-2026
Энергетик умер при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

Сальдо сообщил о гибели энергетика при атаке ВСУ в селе Великие Копани

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области умер сотрудник «Херсонэнерго», еще трое рабочих получили ранения различной степени тяжести, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Инцидент случился в селе Великие Копани Алешкинского округа.

По словам главы региона, пострадавшим была оперативно оказана первичная медицинская помощь в местном фельдшерско-акушерском пункте. В настоящее время власти решают вопрос о транспортировке раненых в одну из районных больниц для дальнейшего лечения. Сальдо подчеркнул, что удар был нанесен по людям, которые занимались восстановлением электроснабжения для мирных жителей.

Оцениваю этот удар по людям, которые восстанавливают свет для жителей Херсонщины, как военное преступление и террористический акт, — добавил он.

Ранее стало известно, что жертвами военнослужащих ВСУ неоднократно становились попадающие под прицельные удары мирные жители с белым флагом в руках. По информации Минобороны РФ, расчеты беспилотников противника, боясь правосудия, спешно покидали позиции в Красноармейске, часть из них уничтожены в бою.

