В Минобороны рассказали о жертвах ВСУ среди мирных жителей

Жертвами военнослужащих ВСУ неоднократно становились попадающие под прицельные удары мирные жители с белым флагом в руках, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, расчеты беспилотников противника, боясь правосудия, спешно покидали позиции в Красноармейске, часть из них уничтожены в бою.

ВСУ воюют с мирным населением, что не раз было подтверждено кадрами с беспилотников российских подразделений. Жертвами украинских боевиков неоднократно были жители населенных пунктов с белым флагом в руках, попадающих под прицельные удары украинских дронов, — отметили в Минобороны России.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два мирных жителя погибли в результате атак ВСУ. По его словам, трое граждан получили ранения, их доставили в больницу. Глава региона добавил, что в Раденске из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали в районную ЦРБ.

До этого ВСУ нанесли удар по больнице в населенном пункте Алешки в Херсонской области. Сальдо сообщал о гибели троих работников медучреждения, а также о двоих раненых в результате атаки. Губернатор назвал обстрел военным преступлением.