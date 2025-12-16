Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:02

В Минобороны рассказали о жертвах ВСУ среди мирных жителей

Минобороны: жертвами ВСУ становились жители с белым флагом в руках

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Жертвами военнослужащих ВСУ неоднократно становились попадающие под прицельные удары мирные жители с белым флагом в руках, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, расчеты беспилотников противника, боясь правосудия, спешно покидали позиции в Красноармейске, часть из них уничтожены в бою.

ВСУ воюют с мирным населением, что не раз было подтверждено кадрами с беспилотников российских подразделений. Жертвами украинских боевиков неоднократно были жители населенных пунктов с белым флагом в руках, попадающих под прицельные удары украинских дронов, — отметили в Минобороны России.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два мирных жителя погибли в результате атак ВСУ. По его словам, трое граждан получили ранения, их доставили в больницу. Глава региона добавил, что в Раденске из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1977 года рождения. Его госпитализировали в районную ЦРБ.

До этого ВСУ нанесли удар по больнице в населенном пункте Алешки в Херсонской области. Сальдо сообщал о гибели троих работников медучреждения, а также о двоих раненых в результате атаки. Губернатор назвал обстрел военным преступлением.

мирные жители
атаки ВСУ
Минобороны РФ
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали задержания устроившего поножовщину в школе в Одинцово
Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год
Второклассница рассказала о геройстве учительницы во время атаки на школу
Генерал-лейтенант Кириллов получил памятник на военном мемориале
Украина потеряла на поле боя редкую израильскую технику
Игрок футбольной Медиалиги попался на продаже наркотиков
В Госдуме приняли один закон для заключенных-дезертиров
Оскандалившаяся Долина лишилась миллионных гонораров перед Новым годом
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.