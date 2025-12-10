Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу

Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу Сальдо: три человека погибли при атаке ВСУ на больницу в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по больнице в населенном пункте Алешки в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, погибли трое работников медучреждения, двое — ранены.

Погибли три человека. Два человека ранены, в том числе женщина. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено, — написал Сальдо.

По словам губернатора, на месте работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается медпомощь, тяжелораненый мужчина помещен в реанимацию. Сальдо назвал обстрел военным преступлением.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО России ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких регионов. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей.