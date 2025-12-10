ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 09:47

Стало известно о перехвате украинских БПЛА над регионами России

Минобороны сообщило о перехвате 12 украинских дронов над регионами России

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО России ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких регионов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.

10 декабря текущего года в период с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Брянской области, пять — над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевших на Москву, два — над территорией Калужской области, — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Это была четвертая по счету попытка украинских военных атаковать город.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей. Как уточнили в министерстве, большую часть дронов противник запустил по Брянской области.

