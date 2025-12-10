ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 07:21

Два десятка БПЛА устроили налет на Россию посреди ночи

Средства ПВО сбили 20 беспилотников над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины атаковали регионы России беспилотными летательными аппаратами в ночь на среду, 10 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, большую часть дронов противник запустил по Брянской области. Над регионом сбили и перехватили 16 целей. Еще два беспилотника уничтожили над Калужской областью и по одному — над Белгородской и Московской областями.

Ранее управление правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли территорию региона дважды. В результате одной из атак ранен мирный житель.

До этого Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами страны 38 украинских БПЛА. В ведомстве указали, что среди них были четыре летевших на Москву.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

