Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По информации ведомства, в результате одной из атак был ранен мирный житель.

Два факта вооруженных атак (ВСУ. — NEWS.ru). Одна вооруженная атака — на Горловском направлении. Одна вооруженная атака — на Волновахском направлении, — сказано в публикации.

Ранее боец в Чечне получил благодарственное письмо и награду в размере 1 млн рублей, рассказал глава региона Рамзан Кадыров. Эти поощрения были вручены ему за уничтожение украинского беспилотника.

До этого российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что семь из них рухнули на территории Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря.

Кроме того, глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. В результате инцидента, по его словам, как минимум два человека получили травмы, а два жилых дома были повреждены.