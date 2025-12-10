ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 04:39

Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
За прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По информации ведомства, в результате одной из атак был ранен мирный житель.

Два факта вооруженных атак (ВСУ. — NEWS.ru). Одна вооруженная атака — на Горловском направлении. Одна вооруженная атака — на Волновахском направлении, — сказано в публикации.

Ранее боец в Чечне получил благодарственное письмо и награду в размере 1 млн рублей, рассказал глава региона Рамзан Кадыров. Эти поощрения были вручены ему за уничтожение украинского беспилотника.

До этого российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов. Пресс-служба Минобороны России уточнила, что семь из них рухнули на территории Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря.

Кроме того, глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись удару украинских беспилотников. В результате инцидента, по его словам, как минимум два человека получили травмы, а два жилых дома были повреждены.

ДНР
ВСУ
атаки
пострадавшие
