ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 00:25

Чеченский боец стал миллионером за точный выстрел по дрону ВСУ

Боец в Чечне получил 1 млн рублей и благодарность от Кадырова за сбитый дрон ВСУ

Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Боец в Чечне получил благодарственное письмо и награду в размере 1 млн рублей, рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Эти поощрения были вручены ему за уничтожение украинского беспилотника.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха. Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере 1 млн рублей, — сказано в публикации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин передавал, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к городу сбито два вражеских объекта.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

Кроме того, в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По информации источника, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Несколько этажей делового центра и одна из его башен были повреждены. Уточнялось, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.

Рамзан Кадыров
БПЛА
Чечня
награждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп 10 декабря: кого ждет путешествие, кому не хватает информации?
Сальдо назвал политическую замену Зеленскому, подготовленную в Лондоне
Эксперт развеял один миф о блокировке WhatsApp
Икра форели за 6 часов: успеем приготовить к Новому году!
Сырский грозится мобилизовать всех. Женщины, подростки: кого заберут в ВСУ
Стало известно, когда Трамп хочет достичь соглашения по Украине
«Крокус» оспаривает в суде решение о выплате компенсаций пострадавшим
Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым
Чеченский боец стал миллионером за точный выстрел по дрону ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 декабря 2025 года
Зеленский заявил о готовности к энергетическому перемирию с РФ
Приметы 10 декабря — Знамение и Роман Чудотворец: просим здоровья
Почти полсотни БПЛА попытались атаковать Россию за шесть часов
Люксовые вещи и Вера Брежнева в подарок: как живут дети и внуки Тулеева
Пропавшие в Турции россиянка с сыном вернулись в Москву
Суд в Испании приостановил дело о смерти российского летчика-предателя
Во Франции считают, что Трамп нанес по Зеленскому последний удар
Секрет моей «Медвежьей шубки»: добавляю ореховую крошку!
Natan раскрыл, когда уйдет из Black Star вслед за Кокой
Стало известно, что зять Трампа подумал о Зеленском еще в 2019 году
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.