Чеченский боец стал миллионером за точный выстрел по дрону ВСУ Боец в Чечне получил 1 млн рублей и благодарность от Кадырова за сбитый дрон ВСУ

Боец в Чечне получил благодарственное письмо и награду в размере 1 млн рублей, рассказал глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Эти поощрения были вручены ему за уничтожение украинского беспилотника.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха. Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере 1 млн рублей, — сказано в публикации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин передавал, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к городу сбито два вражеских объекта.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

Кроме того, в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По информации источника, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Несколько этажей делового центра и одна из его башен были повреждены. Уточнялось, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.