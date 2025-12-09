Средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны на подлете к городу сбиты два вражеских объекта. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. По его словам, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

По словам министра здравоохранения Чувашии Ларисы Тарасовой, после атаки БПЛА на Чебоксары госпитализированы семь человек. Еще семь пострадавших проходят лечение амбулаторно.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый». В материале сказано, что один из дронов целенаправленно летел в жилой дом. В Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали.