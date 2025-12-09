В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары

Семь человек госпитализированы после атаки БПЛА на Чебоксары, сообщила в своем Telegram-канале глава Минздрава Чувашии Лариса Тарасова. По ее словам, еще семь человек проходят лечение амбулаторно.

На данный момент в числе пострадавших 14 жителей: семь человек [с травмами] разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно, — заявил Тарасова.

Ранее в Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Премьер-министр республики Сергей Артамонов заявлял, что власти Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня для ликвидации ущерба после атаки беспилотников на Чебоксары. Премьер добавил, что находится на постоянной связи с главой региона.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что при атаке беспилотников на Чебоксары пострадали 14 человек. Среди раненых один ребенок.