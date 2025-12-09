ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 16:19

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары

Семь человек госпитализированы после атаки БПЛА на Чебоксары

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Семь человек госпитализированы после атаки БПЛА на Чебоксары, сообщила в своем Telegram-канале глава Минздрава Чувашии Лариса Тарасова. По ее словам, еще семь человек проходят лечение амбулаторно.

На данный момент в числе пострадавших 14 жителей: семь человек [с травмами] разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно, — заявил Тарасова.

Ранее в Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Премьер-министр республики Сергей Артамонов заявлял, что власти Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня для ликвидации ущерба после атаки беспилотников на Чебоксары. Премьер добавил, что находится на постоянной связи с главой региона.

В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что при атаке беспилотников на Чебоксары пострадали 14 человек. Среди раненых один ребенок.

Чебоксары
Чувашия
атаки ВСУ
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.