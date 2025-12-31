Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 12:40

«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы

Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с Парада Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с Парада Победы, передает New York Times. Своим мнением, как пишет издание, глава Белого дома поделился с помощниками.

Они выглядят непобедимыми, — сказал республиканец.

В 2025 году парад Победы в Москве длился порядка двух часов. По Красной площади прошли около 11,5 тыс. военнослужащих, а финалом стал пролет авиации. На торжества прибыли более 20 глав иностранных государств.

Ранее источник в украинской разведке признал, что подразделения российского центра «Рубикон» успешно справляются с поставленными задачами. Собеседник уточнил, что они наносят серьезный урон украинский армии. Также солдат украинского батальона беспилотников, размещенного под Красноармейском (украинское название — Покровск), указал на высокую оснащенность «Рубикона» и хорошую подготовку операторов.

До этого сообщалось, что учебно-боевой самолет Як-130М с корректируемой бомбой КАБ-250 и новым радаром впечатлил Дубай. Машину презентовали на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

парады
Дональд Трамп
День Победы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, чем пытались ударить по резиденции Путина
Украине не разрешили выйти из программы углеродного регулирования
В Минобороны России раскрыли характер атаки ВСУ на резиденцию Путина
Жена Газманова появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте
Названы возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Минобороны РФ раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента
Мать и дочь умерли после отравления морепродуктами
Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании
На Западе подтвердили согласие Зеленского на территориальные уступки
«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы
Стало известно, какие регионы оказались на пути дронов к резиденции Путина
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Скончалась внучка Джона Кеннеди
Появились подробности отражения атаки ВСУ на резиденцию Путина
В Одесской области были повреждены два объекта энергетики
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина дронов
В МО раскрыли новые детали атаки на резиденцию Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ
С 1 января в России заработают новые меры соцподдержки
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.