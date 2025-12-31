«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с Парада Победы

Президент США Дональд Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с Парада Победы, передает New York Times. Своим мнением, как пишет издание, глава Белого дома поделился с помощниками.

Они выглядят непобедимыми, — сказал республиканец.

В 2025 году парад Победы в Москве длился порядка двух часов. По Красной площади прошли около 11,5 тыс. военнослужащих, а финалом стал пролет авиации. На торжества прибыли более 20 глав иностранных государств.

Ранее источник в украинской разведке признал, что подразделения российского центра «Рубикон» успешно справляются с поставленными задачами. Собеседник уточнил, что они наносят серьезный урон украинский армии. Также солдат украинского батальона беспилотников, размещенного под Красноармейском (украинское название — Покровск), указал на высокую оснащенность «Рубикона» и хорошую подготовку операторов.

До этого сообщалось, что учебно-боевой самолет Як-130М с корректируемой бомбой КАБ-250 и новым радаром впечатлил Дубай. Машину презентовали на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.