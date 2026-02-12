Зимняя Олимпиада — 2026
В Кремле оценили идею пригласить Трампа на парад Победы

Песков заявил, что Трампу могут направить приглашение на парад Победы

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа действительно могут пригласить на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле уточнят, сможет ли хозяин Белого дома присутствовать на параде.

Трампа — посмотрим, по крайней мере, поинтересуемся, сможет он, не сможет, — ответил он.

Ранее Песков заявил, что возобновление работы WhatsApp в России возможно при выполнении требований российского законодательства. Однако игнорирование этих норм лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок.

В конце декабря прошлого года Трамп назвал Россию непобедимой после просмотра кадров с парада Победы. Своим мнением он поделился с помощниками. В 2025 году парад Победы в Москве длился порядка двух часов. По Красной площади прошли около 11,5 тыс. военнослужащих, а финалом стал пролет авиации. На торжества прибыли более 20 глав иностранных государств.

