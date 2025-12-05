ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:29

«Крепкие ребята»: в украинской разведке восхитились российским «Рубиконом»

Le Parisien: в разведке Украины назвали крепкими ребятами сотрудников «Рубикона»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подразделения российского центра «Рубикон» успешно справляются с поставленными задачами, заявил источник издания Le Parisien в украинской разведке. Собеседник журналистов уточнил, что такие отряды наносят серьезный урон армии Киева.

«Рубикон» — крепкие ребята, — признался источник в беседе с журналистами.

Солдат украинского батальона беспилотников, размещенного под Красноармейском (украинское название — Покровск), указал на высокую оснащенность «Рубикона» и хорошую подготовку операторов. Также в газете отметили, что структура центра нацелена на гибкость — она объединяет специализирующиеся на технологическом измерении стартапы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что беспилотники центра «Рубикон» уничтожили воздушным тараном несколько дронов ВСУ. В числе пораженных целей оказались разведывательные дроны, дрон-бомбардировщик, дрон-камикадзе и барражирующий боеприпас противника.

До этого боец 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск рассказал, как украинский беспилотник привел четверых военнослужащих ВСУ на российские позиции под Северском, где их взяли в плен. По словам собеседника, в рядах украинской армии наблюдается хаос, отсутствие ориентации на местности и взаимодействия между подразделениями.

