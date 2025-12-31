Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru

Граждане РФ считают уходящий 2025 год политически удачным для страны, следует из результатов недавнего опроса ВЦИОМ. По мнению россиян, его главным героем был президент Владимир Путин, а ключевыми событиями стали саммит лидеров России и США на Аляске, успехи ВС РФ в ходе СВО и празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Однако этим список не ограничивается. Чем еще нам запомнится уходящий год и какие его итоги особенно важны для России — в материале NEWS.ru.

Разгром ВСУ в Курской области

Опрос ВЦИОМ показал, что граждане РФ считают одним из наиболее заметных событий 2025 года разгром подразделений ВСУ в Курской области. Наибольший интерес вызвала операция «Поток» в городе Судже, которая фактически обрушила украинский фронт и позволила выбить остатки подразделений противника из российского приграничья.

Бойцы ВС РФ готовились к этому дерзкому маневру на протяжении нескольких месяцев: им предстояло преодолеть путь в 15 км по газовой трубе, чтобы вклиниться в тыл украинской группировки и нанести ей разрушительный удар.

Штурмовик одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Медведь поделился с NEWS.ru своим опытом участия в операции.

«Провели шесть суток в трубе. Вышли только на седьмые сутки. Морально сложновато было. Понимали, что выход только один — мало ли, что пойдет не так. <…> Теперь я знаю точно, что шесть дней можно прожить без воды», — вспоминал он.

Всего в маневре принимали участие более 1000 человек. Военные эксперты назвали операцию «Поток» эталоном военного искусства, который войдет в историю.

Бойцы, участвовавшие в операции «Поток» в Судже Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Успехи ВС России на СВО

В следующие месяцы российские войска продолжили громить силы противника на полях СВО. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в декабре отметил, что основные усилия сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донбасса и Новороссии.

В первом полугодии подразделения ВСУ были выбиты из таких крупных городов, как Часов Яр и Дзержинск (Торецк), к началу декабря пал ключевой украинский укрепрайон в Красноармейске (Покровск), затем — Северск. Как отмечал Владимир Путин, ВС РФ взяли под контроль более 50% Константиновки — в ближайшее время она будет освобождена, как и Красный Лиман. После этого российские военные развернут наступление на Славянск.

Параллельно ВС России продвигаются в Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областях и расширяют зону контроля в Днепропетровской области, куда зашли в начале года.

Возобновление переговоров России и Украины

Еще одним важным событием, связанным с СВО, стало возобновление прямых переговоров России и Украины. 16 мая делегации из Москвы и Киева впервые встретились в Стамбуле после 3,5 года перерыва. Встреча продолжалась около двух часов, и по ее итогам стороны договорились представить свои варианты меморандумов о прекращении огня.

Вскоре после стамбульских консультаций состоялся крупнейший обмен пленными, а в июне и июле прошли еще два раунда переговоров. Однако в итоге Киев поставил диалог с Москвой на паузу. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в ноябре заявил о готовности к возобновлению встреч с украинскими дипломатами.

Переговоры России и Украины в Стамбуле Фото: IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

Мирный план Трампа

Переговоры по урегулированию украинского конфликта активизировались после смены власти в США — администрация Дональда Трампа приняла активное участие в этом процессе. Результатом ее работы стал мирный план, подготовленный Вашингтоном минувшей осенью. Изначально он включал 28 пунктов, но впоследствии был сокращен до 20. Украина вела переговоры по его версии как с представителями США, так и с Европой. Затем наработки обсуждались на отдельных встречах американских переговорщиков с дипломатами из Москвы и Киева в Майами.

24 декабря глава Украины Владимир Зеленский раскрыл вариант плана, который Киев обсуждает с Вашингтоном. В нем говорится о гарантиях безопасности для Украины и членстве страны в ЕС, а также затрагиваются прочие вопросы, включая самый спорный — территориальный.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru назвал план Зеленского очередной попыткой самопиара.

«Ни американская сторона, ни мы не публиковали промежуточные тексты. Зеленский в очередной раз играет в имитацию деятельности. Он представляет результат свой „работы“ в выгодном для себя свете. Думаю, что его видение и реальность будут отличаться», — отметил политик.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин отмечал, что мирный план по Украине обсуждался накануне его переговоров с Трампом на Аляске. Саммит прошел в Анкоридже 15 августа и стал первой очной встречей лидеров России и США за четыре года. Главными темами дискуссии были ситуация на Украине и возможные варианты урегулирования кризиса. Оба президента охарактеризовали свою беседу как полезную и конструктивную.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Фото: Benjamin Applebaum/Global Look Press

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru обращал внимание на личную симпатию между Путиным и Трампом, которая проявилась во время саммита.

«Ощущается личная химия между президентом России и президентом США. И это очень хорошо. Конечно, она не гарантирует прорывов на таком государственном уровне отношений, но то, что она имеется, в любом случае неплохой момент», — пояснил он.

В октябре были анонсированы новые переговоры Путина и Трампа — на этот раз в Будапеште. Однако пока их проведение перенесли на неопределенный срок.

Саммит ШОС в Китае

Еще одним важным для России внешнеполитическим событием оказалось участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. В этом году он собрал рекордное число участников: на мероприятие приехали лидеры более 20 стран и восьми международных организаций.

На полях саммита Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой правительства Армении Николом Пашиняном, а также ряд кратких бесед с другими зарубежными лидерами.

По мнению политолога Юрия Светова, саммит доказал реальность многополярного мира, о котором Путин начал говорить еще несколько лет назад.

«Владимир Владимирович на этом саммите был главным действующим лицом. Каждый хотел с ним пообщаться, встретиться на полях», — обратил внимание собеседник NEWS.ru.

Заседание Совета глав государств — членов ШОС Фото: kremlin.ru

Празднование 80-летия Победы

В ходе визита в Китай Путин посетил торжественный парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны. Однако самые масштабные празднования, посвященные юбилею Великой Победы, прошли в Москве.

В этом году участие в торжествах на Красной площади приняли 27 мировых лидеров. В их числе были Си Цзиньпин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Словакии Роберт Фицо, лидер Сербии Александр Вучич и многие другие. При этом европейские политики прибыли в Россию, даже несмотря на угрозы руководства ЕС: глава евродипломатии Кая Каллас заявляла о «последствиях» для тех, кто решит отметить священную дату вместе с Россией.

Сенатор Алексей Пушков в колонке для NEWS.ru назвал риторику Брюсселя надругательством над подлинными европейскими ценностями.

«Все знают, какой вклад Советский Союз внес в разгром войск гитлеровской Германии и какое значение это имело для Европы. <…> Власти ЕС, по сути, отрицают ценность Победы, хотя давно признано, что это была самая большая угроза для человечества за все время его существования», — подчеркнул он.

На военном параде в ознаменование 80-й годовщины победы в ВОВ Фото: kremlin.ru

Спор о замороженных активах РФ

Попытками сорвать празднование Дня Победы в России европейские лидеры не ограничились. В сентябре Еврокомиссия предложила выделить Украине «репарационный кредит» на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Лидеры ЕС обсуждали инициативу несколько месяцев: оказалось, что не все европейские политики готовы пожертвовать репутацией финансовой системы ради помощи Киеву.

В декабре в Брюсселе состоялся саммит ЕС, участники которого отклонили предложение об использовании денег РФ для кредитования Украины. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал эту идею изначально «мертвой».

«Юридически такой шаг недопустим. Это было бы равносильно объявлению войны», — сказал он.

Единый день голосования — 2025

Пока на международной арене шли споры о российских деньгах и обсуждалось украинское урегулирование, в некоторых регионах РФ в сентябре прошли выборы высших должностных лиц — глав республик и губернаторов, а также депутатов заксобраний и членов городских советов.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что, по сравнению с аналогичными выборами 2022 года, явка в 2025-м оказалась на 5% выше и составила 46%. Всего в стране проголосовали около 26 млн человек. Они могли воспользоваться своим избирательным правом не только на участках, но и при помощи цифровых ресурсов ЦИК, которые успешно отразили около 700 кибератак.

Фото: РИА Новости

Прямая линия с президентом РФ

Завершающим аккордом уходящего года стала прямая линия с Путиным, где президент подвел итоги и ответил на актуальные вопросы представителей СМИ и простых россиян. Диалог главы государства с народом продолжался 4,5 часа. За это время Путин ответил более чем на 80 обращений на самые разные темы — от урегулирования украинского конфликта до экономики, демографии и социальных проблем.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сказал NEWS.ru, что прошедшую прямую линию можно охарактеризовать словом «уверенность».

«Президент сделал все, чтобы граждане нашей страны ее также почувствовали и 2026-й воспринимался ими как год, когда они будут уверены в своем будущем, в будущем нашей страны, наших детей и стариков. Он дал четкое понимание, что мы все работаем правильно и по всем позициям побеждаем», — подчеркнул парламентарий.

