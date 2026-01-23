Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-Сыр» в лаваше. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мгновенного завтрака или сытного перекуса в дорогу. Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, золотистый лаваш снаружи и ароматная, горячая, тягучая начинка из расплавленного сыра и сочной ветчины внутри.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой лист армянского лаваша, 100–150 г ветчины, 100 г твердого или полутвердого сыра (например, гауда или сулугуни), немного свежей зелени (петрушка, укроп), 1 ст.л. сметаны или майонеза для смазывания, растительное масло для жарки. Натрите сыр на крупной терке, ветчину нарежьте небольшими кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте ветчину, сыр и зелень — начинка готова. Лаваш разрежьте на 4 квадрата. На середину каждого квадрата выложите порцию начинки. Заверните конвертиком: подогните боковые стороны, затем сверните от себя в плотный рулетик. Смажьте каждый конвертик сметаной для румяной корочки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, выложите конвертики швом вниз. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящего золотистого цвета. Подавайте сразу, пока сыр горячий и тянется! Вуаля — вкусный и сытный завтрак готов за 10 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.