23 декабря 2025 в 13:51

Россияне выбрали главных героев 2025 года

ВЦИОМ: Путин и защитники Отечества стали главными героями для россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Опрос показал, что главными героями для россиян в 2025 году стали президент страны Владимир Путин и военнослужащие, заявил глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, респондентам задавали открытый вопрос без вариантов ответа.

Когда мы спросили россиян о том, кого они считают героем 2025 года, то бесспорным лидером стал президент, это самый популярный ответ, 22% [респондентов] назвали именно Владимира Путина. Подчеркну, что это открытый вопрос, то есть люди сами предлагали варианты ответа. Что интересно на втором оказались бойцы СВО, участники, ветераны, в целом военнослужащие. То есть россияне действительно видят в защитниках Отечества тех самых героев, которыми можно гордиться, — рассказал спикер.

Ранее сообщалось, что ее менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы. Наибольший отклик аудитории вызвали вопросы, связанные со специальной военной операцией.

