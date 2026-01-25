Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 12:00

Россиян начали принуждать к «спасению» своих квартир рискованным способом

МВД: мошенники придумали схему с продажей квартиры под видом ее защиты

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Мошенники заставляют граждан продавать квартиры под видом «спасения имущества», пишет ТАСС со ссылкой на МВД. Злоумышленники убеждают жертв, будто их жилье пытаются переоформить, и предлагают срочно продать недвижимость.

В ведомстве подчеркнули, что аферист звонит и представляется сотрудником госструктуры и утверждает, что якобы выявлена попытка переоформления права собственности. Затем он требует продать квартиру, получить деньги и перевести их через мобильное приложение на указанный криптокошелек.

После этого мошенники пугают жертв угрозами хищений у их родственников. Людей убеждают собрать у близких все наличные и украшения и передать их «специальным сотрудникам» в назначенном месте и времени.

Ранее юрист Вероника Полякова рассказала, что мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы. Эксперт призвала при малейших подозрениях прекращать общение с потенциальными мошенниками.

