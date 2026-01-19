Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:33

Юрист рассказала о новых мошеннических схемах с дипфейками

Юрист Полякова: мошенники стали чаще использовать дипфейки для вымогательств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств, заявила РИАМО адвокат по уголовным делам Вероника Полякова. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы.

Использование технологий ИИ (deepfake) для шантажа и вымогательства — один из самых опасных трендов. Мошенники создают поддельные видео- или аудиосообщения, имитирующие голос близких в беде. Единственная эффективная защита — договоренность в семье о кодовом слове или алгоритме действий в экстренной ситуации, — подчеркнула Полякова.

Она добавила, что при малейших подозрениях следует прекращать общение с потенциальными мошенниками. По ее мнению, важно не вестись на шантаж преступников и не выплачивать им деньги — это не решит, а лишь усугубит проблему. В такой ситуации следует сохранить все переписки с вымогателями и сразу же обратиться в полицию. Юрист призвала сохранять повышенную бдительность и скептицизм.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники будут активнее атаковать детскую аудиторию в 2026 году. По его словам, ожидается, что аферисты также станут чаще использовать ИИ в своих схемах.

технологии
мошенники
дипфейки
юристы
