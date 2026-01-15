Названа главная цель мошенников в 2026 году Экономист Щербаченко заявил, что в 2026 году мошенники будут атаковать детей

Мошенники будут активнее атаковать детскую аудиторию в 2026 году, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, которые приводит Lenta.ru, ожидается, что аферисты также станут чаще использовать искусственный интеллект в своих схемах.

Мошенники продолжат использовать ИИ и дипфейки для подделки голоса и видео. Трендом также может стать рассылка вредоносного программного обеспечения на телефон или компьютер. Важной частью останется социальная инженерия и различные психологические уловки, — предупредил Щербаченко.

Он уточнил, что в большинстве случаев мошенники звонят жертве, выдавая себя за представителей органов власти или правоохранительных органов. В дальнейшем в ход идут угрозы и шантаж. При этом злоумышленникам проще всего получить доступ к нужной информации именно через детей.

Ранее в Москве мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств и госорганизаций, выманили у пенсионерки свыше 20 млн рублей. Одного из подозреваемых уже задержали, им оказался 18-летний курьер.