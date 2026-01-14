Аферисты за три недели выманили у пенсионерки свыше 20 млн рублей

В Москве мошенники, представившись сотрудниками силовых ведомств и госорганизаций, выманили у пенсионерки свыше 20 млн рублей, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, одного из подозреваемых уже задержали, им оказался 18-летний курьер.

Злоумышленники в течение трех недель выманивали у пенсионерки деньги под предлогом помощи в поимке преступника и декларирования ее сбережений. Женщина обналичивала свои накопления и передавала их приезжавшим к ней курьерам.

В ведомстве отметили, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых — 18-летнего жителя Тюмени, который находился в Москве без определенного места жительства. По версии следствия, он забрал у потерпевшей 500 тыс. рублей и перевел их кураторам.

В отношении него и неустановленных организаторов возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас юноша находится под стражей, а полиция ищет остальных участников преступной группы.

Ранее житель Нижнего Новгорода всего за одну неделю похитил для аферистов более 6 млн рублей. 23-летний мужчина беспрекословно выполнял поступавшие по телефону указания кураторов, став жертвой преступной схемы. Установлена причастность нижегородца к двум фактам мошенничества.