Дачникам рассказали, как спасти газон после зимы

Аэрация газона поможет воде уйти в почву и предотвратит загнивание корней, рассказал LIFE.ru депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что прошлогодняя трава была законсервирована под снегом.

Зеленая трава вперемешку с сухой и пожелтевшей после схода снега знакома каждому владельцу загородного участка. Не стоит пугаться и думать, что газон погиб. То, что вы видите, это абсолютно нормальное явление после зимы. Под снегом трава законсервировалась: старая прошлогодняя поросль пожелтела и полегла, а молодые ростки, тронувшиеся в рост во время оттепелей, сейчас выглядят свежими и зелеными, — рассказал Чаплин.

Депутат подчеркнул, что до полного просыхания почвы по газону нельзя ходить. После просыхания он посоветовал убрать крупный мусор с поверхности газона и вычесать газон веерными граблями.

Ранее Чаплин рассказал, что весной следует перекопать тяжелую землю на грядках, чтобы она насытилась кислородом. При этом, по его словам, легкая почва нуждается лишь в поверхностном рыхлении.