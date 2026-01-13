Атака США на Венесуэлу
Россиянин похитил для мошенников 6 млн рублей и попался полиции

В Нижнем Новгороде поймали похитившего для аферистов более 6 млн рублей мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Нижнего Новгорода всего за одну неделю похитил для аферистов более 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, 23-летний мужчина беспрекословно выполнял поступавшие по телефону указания кураторов, став жертвой преступной схемы. Установлена причастность нижегородца к двум фактам мошенничества.

Нижегородская полиция вычислила мужчину, который за неделю похитил для аферистов более 6 млн рублей. Оперативники установили 23-летнего местного жителя, который, став жертвой мошеннической схемы, на протяжении недели беспрекословно выполнял поступавшие по телефону указания кураторов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сперва обманувшие нижегородца мошенники выдали себя за сотрудников военкомата, а после — за представителей различных структур. В одном из случаев по заданию кураторов мужчина похитил сейф с золотыми изделиями и наручными часами, а во втором забрал у таксиста 375 тыс. рублей, принадлежащие обманутой девушке-студентке.

Ранее в Саратове таксист сдал в ломбард вещи клиента. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей. О пропаже заявила 27-летняя жительница региона — она сообщила, что у нее украли сумку. Женщина связалась с водителем по поводу оставленных в такси вещей, однако он сказал, что в салоне не было посторонних предметов.

