Россиянин похитил для мошенников 6 млн рублей и попался полиции В Нижнем Новгороде поймали похитившего для аферистов более 6 млн рублей мужчину

Житель Нижнего Новгорода всего за одну неделю похитил для аферистов более 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, 23-летний мужчина беспрекословно выполнял поступавшие по телефону указания кураторов, став жертвой преступной схемы. Установлена причастность нижегородца к двум фактам мошенничества.

Уточняется, что сперва обманувшие нижегородца мошенники выдали себя за сотрудников военкомата, а после — за представителей различных структур. В одном из случаев по заданию кураторов мужчина похитил сейф с золотыми изделиями и наручными часами, а во втором забрал у таксиста 375 тыс. рублей, принадлежащие обманутой девушке-студентке.

