Тысячи мусульман собрались на молитву у мечети в Москве

Мусульмане во время молитвы у мечети в Москве

Праздничная молитва по случаю Ураза-байрам стартовала в Московской соборной мечети, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах с места событий видно, что тысячи верующих собрались как в самом здании, так и на прилегающих улицах, чтобы отметить окончание священного месяца Рамадан.

В этом году Ураза-байрам, также известный как Ид-аль-Фитр (Праздник разговения), знаменует завершение строгого поста, который длился с 18 февраля по 19 марта. Весь этот период мусульмане воздерживались от еды и воды от рассвета до заката.

Ключевой традицией праздника является коллективная молитва. Московская соборная мечеть рассчитана примерно на 10 тыс. человек, но ежегодно вокруг нее собирается около 100 тыс. верующих.

Ранее зампредседателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов пояснил, что в России мусульманский праздник Ураза-байрам начался с заходом солнца 19 марта. По его словам, основные праздничные мероприятия пройдут уже 20 марта.

До этого российские муфтии заявили, что мусульманам не стоит совершать намазы в местах большого скопления людей, чтобы не создавать неудобств окружающим. Они подчеркнули, что молитву лучше проводить в предназначенных для этого пространствах.