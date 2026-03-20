Корреспондент RT раскрыл детали удара ЦАХАЛ по мосту в Ливане Журналист Суини заявил, что перед атакой ЦАХАЛ в Ливане не было предупреждений

Перед атакой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на мост в Ливане не было никаких предупреждений, заявил корреспондент RT Стив Суини, пишет соответствующее издание. Во время съемки репортажа на месте происшествия журналисты слышали лишь звук самолетов.

Удивительно, что мы выжили... Мы слышали в небе рев самолетов довольно часто, но после этого они летели от нас в сторону Сура. Затем мы услышали звук прилета ракеты, и после этого все стало словно в замедленном кино, а потом раздался взрыв, — поделился Суини.

По его мнению, это был точечный удар со стороны Израиля. Они планировали убить съемочную группу, уверен журналист. В ходе атаки, помимо Суини, пострадал его оператор Али Рида. Мужчинам оперативно оказали медпомощь.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар по съемочной группе телеканала RT в Ливане нельзя считать случайным. Она подчеркнула, что инцидент произошел не в районе стратегического военного объекта, а непосредственно в месте проведения репортажа.