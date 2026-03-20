Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 10:26

Корреспондент RT раскрыл детали удара ЦАХАЛ по мосту в Ливане

Журналист Суини заявил, что перед атакой ЦАХАЛ в Ливане не было предупреждений

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед атакой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на мост в Ливане не было никаких предупреждений, заявил корреспондент RT Стив Суини, пишет соответствующее издание. Во время съемки репортажа на месте происшествия журналисты слышали лишь звук самолетов.

Удивительно, что мы выжили... Мы слышали в небе рев самолетов довольно часто, но после этого они летели от нас в сторону Сура. Затем мы услышали звук прилета ракеты, и после этого все стало словно в замедленном кино, а потом раздался взрыв, — поделился Суини.

По его мнению, это был точечный удар со стороны Израиля. Они планировали убить съемочную группу, уверен журналист. В ходе атаки, помимо Суини, пострадал его оператор Али Рида. Мужчинам оперативно оказали медпомощь.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар по съемочной группе телеканала RT в Ливане нельзя считать случайным. Она подчеркнула, что инцидент произошел не в районе стратегического военного объекта, а непосредственно в месте проведения репортажа.

Израиль
Ливан
Ближний Восток
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая девушка расчлененного в Пушкине подростка попала в больницу
Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
«Искупить вину»: Дмитриев дал совет Европе на фоне энергетического кризиса
Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС
В МИД России заявили об обстреле колонны мирных жителей под Курском
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.