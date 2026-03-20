Стало известно о презрительном жесте Орбана при появлении Зеленского Politico: конфликт между Орбаном и Зеленским в открытую проявился на саммите ЕС

Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и украинским президентом Владимиром Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Евросоюза 19 марта, сообщает Politico. По словам аналитиков, неприязнь между двумя политиками, имеющая глубокие корни, проявилась во всей полноте.

Отмечается, что инцидент произошел в тот момент, когда Зеленский появился на экранах, установленных перед участниками саммита. Орбан, не желая слушать обращение, поднялся со своего места и переместился в заднюю часть зала, откуда «с презрением наблюдал» за выступлением президента Украины.

Ранее Орбан заявил, что Киев не получит от Евросоюза нового финансирования до тех пор, пока не возобновятся поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». По словам политика, последние инициативы Брюсселя по восстановлению работы нефтепровода не повлияют на позицию Будапешта.

Кроме того, премьер Венгрии, обращаясь к своим сторонникам, заявил, что Будапешт не согласится на роль украинской колонии и не поддастся давлению со стороны Зеленского. Глава правительства напомнил о прекращении прокачки нефти, организованном Киевом с целью принудить Венгрию поддержать евроинтеграцию Украины.