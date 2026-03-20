20 марта 2026 в 10:30

Стало известно о презрительном жесте Орбана при появлении Зеленского

Politico: конфликт между Орбаном и Зеленским в открытую проявился на саммите ЕС

Виктор Орбан
Конфликт между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и украинским президентом Владимиром Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Евросоюза 19 марта, сообщает Politico. По словам аналитиков, неприязнь между двумя политиками, имеющая глубокие корни, проявилась во всей полноте.

Отмечается, что инцидент произошел в тот момент, когда Зеленский появился на экранах, установленных перед участниками саммита. Орбан, не желая слушать обращение, поднялся со своего места и переместился в заднюю часть зала, откуда «с презрением наблюдал» за выступлением президента Украины.

Ранее Орбан заявил, что Киев не получит от Евросоюза нового финансирования до тех пор, пока не возобновятся поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». По словам политика, последние инициативы Брюсселя по восстановлению работы нефтепровода не повлияют на позицию Будапешта.

Кроме того, премьер Венгрии, обращаясь к своим сторонникам, заявил, что Будапешт не согласится на роль украинской колонии и не поддастся давлению со стороны Зеленского. Глава правительства напомнил о прекращении прокачки нефти, организованном Киевом с целью принудить Венгрию поддержать евроинтеграцию Украины.

Голикова раскрыла, когда появятся результаты эффективности ряда вакцин
В ЛНР заявили об ударе по металлургическому объекту
США начали «расчищать» Ормузский пролив после позора своих авианосцев
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
«Искупить вину»: Дмитриев дал совет Европе на фоне энергетического кризиса
Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС
В МИД России заявили об обстреле колонны мирных жителей под Курском
Что известно о последней атаке Ирана на авиабазу в Кувейте
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

