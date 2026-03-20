20 марта 2026 в 09:56

Силовики накрыли логово мошенников в Москве

МВД заявило о ликвидации крупного узла связи дистанционных мошенников в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крупный узел связи, который использовался мошенниками, ликвидировали в Москве, при этом задержаны трое подозреваемых, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин. Операция проводилась при участии представителей ФСБ.

Задержаны три фигуранта, которые установили и поддерживали работу специальных устройств (сим-боксов), обеспечивающих связь одновременно тысячам сим-карт, — сообщил Васенин.

Подозреваемые снимали квартиры, чтобы разместить там технику и обеспечить ее бесперебойное функционирование. Они получали вознаграждение за каждый развернутый узел и ежедневно отправляли организаторам отчеты о своей противоправной деятельности. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 1000 сим-карт, а также сим-боксы и иное оборудование, использовавшееся в преступной схеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все задержанные заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать пользователям уведомления о якобы входе в аккаунт портала mos.ru, после чего предлагают связаться с поддельной службой поддержки. Злоумышленники отправляют сообщения, в которых говорится о подозрительном входе в учетную запись с неизвестного устройства.

МВД
ФСБ
мошенники
задержания
