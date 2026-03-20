В МВД раскрыли схему обмана через уведомления mos.ru

Мошенники рассылают пользователям сообщения о входе в учетную запись портала mos.ru, после чего предлагают перезвонить в фальшивую техподдержку, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. Злоумышленники направляют уведомления о якобы несанкционированном доступе с незнакомого устройства, требуя срочного звонка по указанному номеру, после чего начинается диалог с аферистами.

Пользователям направляют сообщения о входе в учетную запись с использованием незнакомого устройства и предлагают срочно позвонить по указанному номеру. Но на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты Федеральной нотариальной палаты предупредили граждан об опасности использования неофициальных интернет-площадок для бронирования времени у нотариуса. Подобные сервисы лишь имитируют возможность выбора офиса и времени визита, но фактически не обеспечивают запись, зато позволяют злоумышленникам получить доступ к личной информации пользователей.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил о появлении новой мошеннической схемы, связанной с обещаниями оформить заграничный паспорт в сжатые сроки. Как отметил эксперт, доверчивые граждане рискуют не только потерять деньги, но и стать невольными участниками противоправных действий.