Россиянам рассказали, какие машины подходят для поездок на дачу

Кроссоверы являются оптимальным выбором для поездок на дачу, так как они имеют хорошую проходимость и большую вместительность, заявила NEWS.ru директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По словам эксперта, среди доступных вариантов выделяются Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro. Она отметила, что данные авто зарекомендовали себя как практичные модели.

Для поездок на дачу оптимальным выбором становятся современные кроссоверы. Согласно опросам, такие транспортные средства ценят за хорошую проходимость и вместительность, необходимые для поездок по грунтовкам и перевозки вещей или урожая. Среди доступных вариантов — Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, которые зарекомендовали себя как практичные модели. Haval Jolion привлекает наличием полного привода в определенных комплектациях и дорожным просветом 190 мм. Chery Tiggo 4 Pro славится комфортабельной подвеской и возможностью трансформации салона для перевозки крупногабаритных грузов. Также стоит обратить внимание на Geely Cityray с умеренным расходом топлива, что важно при регулярных поездках за город, — пояснила Уткина.

Она добавила, что при выборе автомобиля для поездок на дачу стоит учитывать состояние проселочных дорог. По словам Уткиной, главными критериями становятся высокий клиренс и энергоемкая подвеска. Также эксперт подчеркнула, что не менее важна и грузовместимость.

