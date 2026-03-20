20 марта 2026 в 10:12

Россиянам рассказали, какие машины подходят для поездок на дачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кроссоверы являются оптимальным выбором для поездок на дачу, так как они имеют хорошую проходимость и большую вместительность, заявила NEWS.ru директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По словам эксперта, среди доступных вариантов выделяются Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro. Она отметила, что данные авто зарекомендовали себя как практичные модели.

Для поездок на дачу оптимальным выбором становятся современные кроссоверы. Согласно опросам, такие транспортные средства ценят за хорошую проходимость и вместительность, необходимые для поездок по грунтовкам и перевозки вещей или урожая. Среди доступных вариантов — Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, которые зарекомендовали себя как практичные модели. Haval Jolion привлекает наличием полного привода в определенных комплектациях и дорожным просветом 190 мм. Chery Tiggo 4 Pro славится комфортабельной подвеской и возможностью трансформации салона для перевозки крупногабаритных грузов. Также стоит обратить внимание на Geely Cityray с умеренным расходом топлива, что важно при регулярных поездках за город, — пояснила Уткина.

Она добавила, что при выборе автомобиля для поездок на дачу стоит учитывать состояние проселочных дорог. По словам Уткиной, главными критериями становятся высокий клиренс и энергоемкая подвеска. Также эксперт подчеркнула, что не менее важна и грузовместимость.

Ранее стало известно, что российская Lada, российско-китайская новинка 2025 года Tenet и китайский Haval пользуются наибольшим вниманием у покупателей среди новых автомобилей стоимостью от 1 до 3 млн рублей. Пользователи обычно сохраняют в «Избранном» машины, которые они с большой долей вероятности готовы приобрести.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль внезапно нанес удары по Сирии
Схваченный за попытку подорвать чиновника в ДНР раскрыл детали своего плана
Магнитные бури сегодня, 20 марта: что завтра, нервозность, стресс, боли
«Тем или иным способом»: Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о Венгрии
Медведчук заявил о пропаганде войны в Европе
Российская компания потеряла 1,7 трлн рублей
«Расходный материал»: готовивший теракт в ДНР сделал шокирующее признание
Юрист дала советы, как оформить возврат на купленный в кредит товар
Миронов обратился к Росстату по поводу удаления данных о неравенстве
Кризисный психолог объяснила, как не попасть на удочку автомошенников
Герой РФ раскрыл, что сыграло главную роль в освобождении Суджи год назад
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Названы российские регионы с самыми дешевыми «однушками»
«Искупить вину»: Дмитриев дал совет Европе на фоне энергетического кризиса
Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС
В МИД России заявили об обстреле колонны мирных жителей под Курском
Раскрыты последствия недавней атаки Ирана на авиабазу в Кувейте
В Telegram обнаружили неожиданную тенденцию после новостей о запрете
Наступление ВС РФ на Харьков 20 марта: дезертиры, заградительные отряды
Стало известно, сколько можно заработать на банковских вкладах в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

