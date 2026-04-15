Пациента с вилкой в голове нашли в палате тубдиспансера в Петербурге

В палате петербургского туберкулезного диспансера нашли пациента с воткнутой в голову вилкой, сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор». Мужчина жив, столовый прибор оказался в области виска.

Инцидент произошел в медучреждении на улице Звездной. На месте работают правоохранители. Подробности случившегося и состояние пострадавшего не уточняются.

