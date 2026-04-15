Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 09:10

Пациента с вилкой в голове нашли в палате тубдиспансера в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В палате петербургского туберкулезного диспансера нашли пациента с воткнутой в голову вилкой, сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор». Мужчина жив, столовый прибор оказался в области виска.

Инцидент произошел в медучреждении на улице Звездной. На месте работают правоохранители. Подробности случившегося и состояние пострадавшего не уточняются.

Ранее тяжелые травмы получил мужчина после жестокой массовой драки в Санкт-Петербурге, он оказался в реанимации. С заявлением в полицию обратилась знакомая пострадавшего. По ее словам, после вскрытия двери его обнаружили в ванной комнате с сильно поврежденным лицом. Мужчину срочно доставили в медицинское учреждение.

До этого тяжелую травму позвоночника получила жительница Москвы после падения на территории двора частной медицинской клиники. Инцидент произошел из-за того, что в зоне прохода использовали скользкую мраморную облицовку вместо предусмотренной правилами безопасности тротуарной плитки.

Также в свое время сотрудник «Старооскольского конного двора» заразился синегнойной палочкой после нападения агрессивного жеребца. Во время рабочей смены конь укусил мужчину за руку, когда тот пытался завести животное в стойло, используя морковь.

Регионы
Санкт-Петербург
вилки
ранения
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.