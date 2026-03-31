Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию Мужчина попал в реанимацию после массовой драки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла жесткая массовая драка, после которой мужчина оказался в реанимации с тяжелыми травмами, сообщает РЕН ТВ. В полицию обратилась знакомая пострадавшего. По ее словам, после того как вскрыли дверь, мужчину обнаружили в ванной с разбитым лицом. Его экстренно госпитализировали.

Предварительно, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, субарахноидальное кровоизлияние и экзогенную интоксикацию. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее 18-летний сотрудник маркетплейса напал с канцелярским ножом на посетителя, который пришел за своим заказом в Москве. По информации источника, конфликт между молодым человеком и 43-летним мужчиной возник из-за задержки в выдаче заказа.

До этого в центре Петербурга на улице Рубинштейна, славящейся обилием питейных заведений, произошла массовая драка с участием свыше 20 человек. Сначала между двумя посетителями возникла ссора, которая затем переросла в потасовку. К ней оперативно подключились другие отдыхающие из расположенных рядом баров.