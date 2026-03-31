Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 19:07

Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию

Мужчина попал в реанимацию после массовой драки в Санкт-Петербурге

Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге произошла жесткая массовая драка, после которой мужчина оказался в реанимации с тяжелыми травмами, сообщает РЕН ТВ. В полицию обратилась знакомая пострадавшего. По ее словам, после того как вскрыли дверь, мужчину обнаружили в ванной с разбитым лицом. Его экстренно госпитализировали.

Предварительно, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, субарахноидальное кровоизлияние и экзогенную интоксикацию. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее 18-летний сотрудник маркетплейса напал с канцелярским ножом на посетителя, который пришел за своим заказом в Москве. По информации источника, конфликт между молодым человеком и 43-летним мужчиной возник из-за задержки в выдаче заказа.

До этого в центре Петербурга на улице Рубинштейна, славящейся обилием питейных заведений, произошла массовая драка с участием свыше 20 человек. Сначала между двумя посетителями возникла ссора, которая затем переросла в потасовку. К ней оперативно подключились другие отдыхающие из расположенных рядом баров.

Санкт-Петербург
драки
реанимации
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Контратака ВСУ в Гришино привела к потере десятков бойцов
Густой черный дым накрыл петербуржцев
Дальше
Самое популярное
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.