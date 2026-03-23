23 марта 2026 в 18:00

Москвичка получила перелом позвоночника в частной клинике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Москвы Марина Пилипенко получила тяжелую травму позвоночника в результате падения во дворе частной медицинской клиники, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел из-за использования скользкой мраморной облицовки вместо положенной по технике безопасности тротуарной плитки.

В настоящее время пострадавшая передвигается только при помощи роллатора и нуждается в реабилитации после экстренного хирургического вмешательства. Защита женщины утверждает, что сотрудники медицинского учреждения изначально поставили неверный диагноз, назвав перелом обычным ушибом. По мнению адвоката, персонал намеренно отговаривал женщину от прохождения МРТ, чтобы скрыть причинно-следственную связь между падением и травмой.

Диагноз в протоколе травматолога «последствия перелома позвоночника» подтвержден. Закрытый компрессионный перелом тела позвонка без смещения отломков, перелом поперечного отростка поясничного позвонка, — сообщила родственница пострадавшей.

На данный момент пенсионерка перенесла сложную операцию по установке титановых пластин, а через три месяца ей потребуется повторное вмешательство. Представители клиники заявили о готовности к конструктивному диалогу, однако записи с камер видеонаблюдения семье пострадавшей до сих пор не предоставлены. Юристы Марины Пилипенко готовят исковое заявление в суд для взыскания компенсации расходов на лечение.

Ранее в ХМАО завершилось расследование уголовного дела о гибели новорожденного, в которой родственники винят персонал больницы. Трагедия произошла во время родов, которые, по мнению семьи, должны были проводиться путем кесарева сечения из-за имеющихся противопоказаний, но врачи настояли на естественных родах.

