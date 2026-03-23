23 марта 2026 в 09:01

Врачебная ошибка при родах убила младенца

URA.RU: семья из ХМАО обвиняет медиков в гибели младенца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе завершено расследование уголовного дела о гибели новорожденного, в которой родственники винят медицинский персонал окружной клинической больницы, сообщает URA.RU. Трагедия произошла во время родов, которые, по мнению семьи, должны были проводиться путем кесарева сечения из-за имеющихся противопоказаний, но врачи настояли на естественных родах.

Юрист Юлия Липинская, представляющая интересы пострадавшей стороны, сообщила журналистам, что одному из врачей уже предъявлено официальное обвинение в причинении смерти по неосторожности, и в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

Согласно данным экспертизы, медицинские работники допустили ошибки при расчете веса плода и анатомических особенностей роженицы, что привело к удушению ребенка. Родители погибшего младенца направили в суд иск о взыскании с медицинского учреждения 8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее гражданский суд Флоренции обязал местную детскую больницу выплатить €3,7 млн (336 млн рублей) семье ребенка, ставшего инвалидом из-за врачебной ошибки. В 2010 году четырехлетнему мальчику ошибочно диагностировали опухоль головного мозга, хотя у него было поддающееся лечению воспаление.

