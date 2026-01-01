Блеск без химии: как апельсиновая цедра превратит старые ложки в новенькие за 10 минут

Надоело тратиться на средства для чистки столовых приборов? А ведь решение лежит буквально под рукой — точнее, в мусорном ведре! Апельсиновая цедра, которую мы обычно выбрасываем, способна вернуть ложкам и вилкам первозданный блеск без всякой химии. Этот простой и экономный способ не только сэкономит ваши деньги, но и подарит кухне приятный цитрусовый аромат.

Всё дело в эфирных маслах, которые содержатся в кожуре апельсина — они отлично справляются с налётом на металле. Возьмите свежую корку и аккуратно, но с небольшим нажимом протрите ею приборы. Вы сразу заметите, как поверхность начинает сиять! Для более стойких загрязнений, например, в чайниках или кофейниках, поступите так: поместите в ёмкость апельсиновые корки, добавьте немного соли, залейте холодной водой и оставьте на 10 минут.

После этого просто вымойте посуду как обычно — от налёта не останется и следа. Такой натуральный метод безопасен для здоровья, не требует особых усилий и превращает рутинную уборку в приятное занятие. Попробуйте — и ваши приборы заблестят как новые!

