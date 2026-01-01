Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 16:26

Блеск без химии: как апельсиновая цедра превратит старые ложки в новенькие за 10 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоело тратиться на средства для чистки столовых приборов? А ведь решение лежит буквально под рукой — точнее, в мусорном ведре! Апельсиновая цедра, которую мы обычно выбрасываем, способна вернуть ложкам и вилкам первозданный блеск без всякой химии. Этот простой и экономный способ не только сэкономит ваши деньги, но и подарит кухне приятный цитрусовый аромат.

Всё дело в эфирных маслах, которые содержатся в кожуре апельсина — они отлично справляются с налётом на металле. Возьмите свежую корку и аккуратно, но с небольшим нажимом протрите ею приборы. Вы сразу заметите, как поверхность начинает сиять! Для более стойких загрязнений, например, в чайниках или кофейниках, поступите так: поместите в ёмкость апельсиновые корки, добавьте немного соли, залейте холодной водой и оставьте на 10 минут.

После этого просто вымойте посуду как обычно — от налёта не останется и следа. Такой натуральный метод безопасен для здоровья, не требует особых усилий и превращает рутинную уборку в приятное занятие. Попробуйте — и ваши приборы заблестят как новые!

Ранее сообщалось, что белая посуда выглядит стильно и дорого, но со временем на тарелках, чашках и чайниках появляются желтоватые пятна. Многие хозяйки переживают, что вернуть первозданную белизну сложно, однако есть простые домашние методы, которые не требуют агрессивной химии и больших затрат.

Проверено редакцией
вилки
ложки
домохозяйства
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск одним действием обрушил компьютер налоговой США
Стало известно, сколько полицейских следили за порядком на Новый год
Самойлова подарила себе «Монте Карло» и «Олимп»
Патриарх Кирилл осудил жестокую атаку ВСУ в Херсонской области
Киев без козырей и гибель 1,5 тыс. солдат: новости СВО на вечер 1 января
Украинский дрон атаковал автомобиль с ребенком в Херсонской области
«Прошу вас»: премьер Словакии призвал к миру на Украине
В российском городе ввели временные ограничения на полеты
Волочкова показала своего «новогоднего» избранника
«Готовилось заранее»: Азаров назвал атаку на резиденцию Путина запланированной
Хакеры сорвали работу почты
Угроза атаки дронов объявлена в российском регионе
Назван регион, который Киев может потерять после атаки на кафе в Новый год
Гагин объяснил, почему бойцы не употребляют шампанское даже в Новый год
Раздел имущества, возобновление карьеры, планы на 2026 год: как живет Алсу
«Иезуитская»: названа смесь, которую могли применить ВСУ при ударе по кафе
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сальдо раскрыл судьбу шести пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы
Гагин сообщил об усилении боевых действий в первые дни Нового года
Советник главы ДНР рассказал, как встретили Новый год на передовой
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.