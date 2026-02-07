Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 21:22

Врачи достали из ребенка ложку длиной 14 см

В Оренбургской области врачи спасли ребенка, который проглотил ложку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ребенок проглотил ложку в Оренбургской области и был доставлен в детскую клиническую больницу, сообщили в Telegram-канале учреждения. Отмечается, что предмет длиной 14 см был извлечен эндоскопическим методом.

Командой специалистов в условиях общего обезболивания в экстренном порядке проведаны ЭГДС и эндоскопическое удаление инородного предмета — металлической ложки длиной 14 см. <...> Ребенок на следующий день выписан домой в удовлетворительном состоянии, — сказано в сообщении.

Ранее во Франции в больницу пришлось вызывать саперов для извлечения и обезвреживания снаряда времен Первой мировой войны, который мужчина поместил себе в прямую кишку. Необычный инцидент произошел в больнице Тулузы, куда 24-летний пациент обратился с жалобами на боль, а в ходе осмотра врачи обнаружили у него внутри артиллерийский снаряд 1918 года выпуска.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.

врачи
Оренбургская область
ложки
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Небольшая зарплата, рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Российским спортсменам могут открыть дорогу на международную арену
Целый город на западе Украины остался без тепла и воды
Врачи достали из ребенка ложку длиной 14 см
Угроза со стороны США заставила Фареры отложить мечту о независимости
Бузова рассказала о любви с первого взгляда
«Я замерзну»: Бузова ответила на популярную поговорку о рае в шалаше
«Шугалей», исповедь Пригожина, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме
Учитель перепутал школьника с собакой и взял на удушающий
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»
Женщина выпала из авто во время ДТП и погибла
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.