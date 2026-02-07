Врачи достали из ребенка ложку длиной 14 см

Ребенок проглотил ложку в Оренбургской области и был доставлен в детскую клиническую больницу, сообщили в Telegram-канале учреждения. Отмечается, что предмет длиной 14 см был извлечен эндоскопическим методом.

Командой специалистов в условиях общего обезболивания в экстренном порядке проведаны ЭГДС и эндоскопическое удаление инородного предмета — металлической ложки длиной 14 см. <...> Ребенок на следующий день выписан домой в удовлетворительном состоянии, — сказано в сообщении.

Ранее во Франции в больницу пришлось вызывать саперов для извлечения и обезвреживания снаряда времен Первой мировой войны, который мужчина поместил себе в прямую кишку. Необычный инцидент произошел в больнице Тулузы, куда 24-летний пациент обратился с жалобами на боль, а в ходе осмотра врачи обнаружили у него внутри артиллерийский снаряд 1918 года выпуска.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.