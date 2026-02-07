Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку

Жительница бельгийского Рюмста 28-летняя Реми Амелинкс случайно проглотила 17-сантиметровую ложку при поедании йогурта, сообщил портал What's The Jam. В разговоре с изданием она пояснила, что это произошло, когда к ней на колени внезапно запрыгнул ее пес по кличке Марли.

Я положила ложку в рот, чтобы освободить руки для ответа на сообщение. Как раз в этот момент Марли решил запрыгнуть на меня. Я так испугалась, что резко откинула голову назад, и прежде, чем я поняла, что происходит, ложка застряла у меня в горле. Я встала и начала паниковать, — поделилась она.

Сперва женщина попыталась самостоятельно вытащить ложку рукой, но вскоре осознала, что ей придется либо ее проглотить, либо подавиться.

Сначала Реми постеснялась сказать о случившемся даже парню, но вечером, почувствовав, как ложка движется у нее в желудке, обратилась к врачам. Те сообщили, что предмет слишком большой для естественного выхода, и назначили гастроскопию. Два дня она чувствовала тошноту и не могла нормально спать, пока ложку не извлекли под местным наркозом, немного повредив пищевод.

Теперь у бельгийки есть необычный сувенир — та самая ложка, которую ее парень планирует превратить в арт-объект. А сама Реми советует другим не есть с прибором во рту в компании активных питомцев и не стесняться обращаться к врачам в подобных ситуациях.

Энергичные собаки + еда на коленях = зона риска. <...> Это странная история, но со счастливым концом. И легендарная байка для вечеринок, — заключила она.

Ранее в Москве врачи детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова спасли пятилетнюю девочку, которая проглотила игрушку в виде дельфина. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке ребенка инородный предмет размером пять на три сантиметра.