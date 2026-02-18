Москва намерена добиваться юридического закрепления договоренностей о нерасширении НАТО, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Бельгии. Отмечается, что в Альянсе забыли и игнорируют все прежние обещания по этому вопросу.

Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей «на бумаге», включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами в прошлом устные обещания о нерасширении блока были в удобный для них момент забыты и проигнорированы, — говорится в сообщении.

Москва требует четких документальных гарантий от НАТО. В противном случае договоренности не будут иметь силы, считают в российской дипмиссии.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Запад должен признать красные линии России в ходе переговоров по украинскому урегулированию в Женеве. Он призвал участников диалога учесть позицию Москвы для урегулирования конфликта.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей жаль людей, которые становятся жертвами «адской пропаганды» генсека НАТО Марка Рютте. Так дипломат прокомментировала его слова о потерях России в ходе спецоперации. Кроме того, Захарова жестко раскритиковала недавнее заявления Зеленского о выборах на Украине. Дипломат назвала его слова утратившими связь с реальностью и сравнила с бредом.