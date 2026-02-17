Добавьте в йогурт кофе и печенье — этот «чизкейк» готовится за 15 минут

Если хочется быстрого десерта к кофе без духовки и лишних хлопот — этот вариант просто находка. Нежный йогуртовый крем, банан, печенье и лёгкий кофейный аромат превращаются в настоящий домашний «чизкейк» в стакане. Текстура получается мягкой, сливочной и очень приятной, а после холодильника десерт становится ещё вкуснее — печенье пропитывается и буквально тает во рту.

Ингредиенты: греческий йогурт — 350 г, печенье — 110 г, банан — 80 г, карамель — 30 г, растворимый кофе — 1 ч. л. или крепкий эспрессо — 2–3 ст. л., шоколад — по желанию.

Банан нарезают мелким кубиком и сразу вмешивают в йогурт, добавляют кофе и хорошо перемешивают до однородности. Массу раскладывают по стаканам или пиалам. Печенье ломают на 2–3 части и вставляют в йогуртовый слой так, чтобы крем пропитал каждый кусочек. Сверху поливают карамелью, при желании посыпают тёртым шоколадом. Убирают в холодильник для пропитки. Для более плотной текстуры можно добавить 1–2 ст. л. мягкого творога — десерт станет гуще и ещё больше будет напоминать настоящий чизкейк. Нежно, ароматно и идеально к чашке кофе.

