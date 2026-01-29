Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку

В Москве врачи детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова спасли пятилетнюю девочку, которая проглотила игрушку в виде дельфина, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичный Депздрав. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке ребенка инородный предмет размером пять на три сантиметра.

Силиконовую игрушку было достаточно сложно захватить, поскольку в желудке она стала скользкой, отметили в ведомстве. Несмотря на трудности, медикам удалось извлечь предмет с помощью полипэктомической петли.

Уже после операции пациентке стало гораздо лучше — девочку выписали в тот же день. Ее родителям напомнили о необходимости наблюдения за детьми во время игр.

Ранее специалисты по сосудистой хирургии в Кузбассе успешно удалили пациенту тромб рекордной длины. Образование достигало в длину 50 сантиметров.

