Врачи спасли россиянина с гигантским тромбом

Специалисты по сосудистой хирургии в Кузбассе успешно удалили пациенту тромб рекордной длины, сообщает пресс-служба областного Минздрава. По данным ведомства, образование достигало в длину 50 см.

Житель города Юрги был доставлен в медучреждение с острым нарушением кровообращения в правой ноге. Она имела характерный бордовый оттенок, была холодной на ощупь, а сам пациент испытывал сильную боль.

Диагностика показала, что причиной состояния стал обширный тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза. Ситуация была расценена как критическая, поскольку существовала прямая угроза ампутации конечности.

Сосудистый хирург Александр Садовский выполнил малотравматичную операцию. Через три доступа удалил массивный тромб, проходивший через всю ногу, — сказано в сообщении.

Благодаря профессионализму медиков мужчина не только сохранил ногу, но и быстро пошел на поправку. Уже через несколько дней после процедуры пациент смог самостоятельно передвигаться, отметили в Минздраве.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил NEWS.ru, что тромб может оторваться без причины. Однако, по его словам, у формирования тромба всегда есть предпосылки, например, атеросклероз, варикоз нижних конечностей, нарушение ритма сердца в виде мерцательной аритмии.