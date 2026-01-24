Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб

Кардиолог Кондрахин: тромб может оторваться без причины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тромб может оторваться без причины, заявил NEWS.ru кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Однако, по его словам, у формирования тромба всегда есть предпосылки.

Наиболее немой причиной смерти может быть оторвавшийся тромб. Это может произойти с абсолютно любым человеком. Конкретной причины нет, а смерть наступает моментально. Но у формирования тромба всегда есть предпосылки. Например, атеросклероз, варикоз нижних конечностей, нарушение ритма сердца в виде мерцательной аритмии, заявил Кондрахин.

Кардиолог отметил, что к отрыву тромба приводит их скапливание. По словам Кондрахина, для избежания фатального исхода в случае недомогания необходима профилактика.

Плавающие тромбы способны отщеплять свои хвосты, которые в последствии начинают скапливаться, что может привести к блоку и наступлению трагедии. Оторвавшийся тромб нельзя поймать, но можно избежать, прибегая к профилактике. Если у человека посинели ноги и появилась одышка, то это повод для того, чтобы пойти разобраться с этой проблемой, — заключил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что причиной смерти режиссера и телеведущего Александра Олейникова мог стать оторвавшийся тромб. Продюсер скончался ночью на 61-м году жизни.

