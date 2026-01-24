Раскрыта причина смерти режиссера Олейникова

Причиной смерти режиссера и телеведущего Александра Олейникова мог стать оторвавшийся тромб, сообщили ТАСС в его окружении. Продюсер скончался ночью на 61-м году жизни.

Это случилось ночью дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно, — рассказал собеседник агентства.

Олейников начал карьеру на телевидении в 20 лет. В 1990-е он занимал руководящие посты на телеканале ТВ-6, а с 2002 года руководил проектами «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия». Также он был членом Академии российского телевидения и соведущим шоу «Вечерний Ургант».

Ранее стало известно о смерти музыкального эксперта, продюсера, педагога по вокалу и редактора шоу «Голос» Инны Радаевой. Ей было 57 лет. Причины смерти не раскрываются.

До этого сообщалось, что актриса Анастасия Городенцева, известная публике по сериалу «Люба, дети и завод», скончалась от онкологического заболевания в возрасте 42 лет. Смерть артистки наступила еще 13 июля 2025 года, но об этом стало известно только недавно. Городенцева получила образование в Щукинском театральном институте.