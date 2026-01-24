Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 13:00

Раскрыта причина смерти режиссера Олейникова

ТАСС: причиной смерти режиссера Олейникова мог стать оторвавшийся тромб

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Причиной смерти режиссера и телеведущего Александра Олейникова мог стать оторвавшийся тромб, сообщили ТАСС в его окружении. Продюсер скончался ночью на 61-м году жизни.

Это случилось ночью дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно, — рассказал собеседник агентства.

Олейников начал карьеру на телевидении в 20 лет. В 1990-е он занимал руководящие посты на телеканале ТВ-6, а с 2002 года руководил проектами «Доброе утро, Россия!» и «Вести+» на канале «Россия». Также он был членом Академии российского телевидения и соведущим шоу «Вечерний Ургант».

Ранее стало известно о смерти музыкального эксперта, продюсера, педагога по вокалу и редактора шоу «Голос» Инны Радаевой. Ей было 57 лет. Причины смерти не раскрываются.

До этого сообщалось, что актриса Анастасия Городенцева, известная публике по сериалу «Люба, дети и завод», скончалась от онкологического заболевания в возрасте 42 лет. Смерть артистки наступила еще 13 июля 2025 года, но об этом стало известно только недавно. Городенцева получила образование в Щукинском театральном институте.

режиссеры
смерти
причины
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы дата и место прощания с Олейниковым
Как выбрать новую кухню: от планировки до фурнитуры
«Украинцы перешли в наступление»: Орбан вновь сказал «нет» Киеву
На Западе указали на скрытое значение переговоров в Абу-Даби
«Может вырваться и другой»: Онищенко об угрозе новой пандемии в 2026 году
Москвичам сообщили о самой холодной ночи с начала зимы
На Западе привели доводы в пользу отказа от покупки Гренландии
Животные на службе: получают ли зарплату собаки и есть ли у них пенсия
Гастроэнтеролог назвал кофеманам максимальную дозу эспрессо
Эксперт предрекла массовое банкротство ресторанов в Киеве
Королевская семья Британии: новости, Кейт в бешенстве от слухов о разводе
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Зеленский обратился к Трампу после удара ВС России по энергетике
Больше половины жителей Турции проголосовали за досрочные выборы
В США раскрыли, согласится ли Зеленский уступить территории
Российская лыжница вышла в четвертьфинал в спринте на Кубке мира
Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов
Дания попросила НАТО обратить внимание на Арктику
25 января — Татьянин день и День студента: история двойного праздника
Раскрыты детали переговорного процесса в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.