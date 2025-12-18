Белая посуда как новая без химии: проверенные способы отбеливания для сияющей чистоты на кухне

Белая посуда выглядит стильно и дорого, но со временем на тарелках, чашках и чайниках появляются желтоватые пятна. Многие хозяйки переживают, что вернуть первозданную белизну сложно, однако есть простые домашние методы, которые не требуют агрессивной химии и больших затрат.

Пищевая сода — мягкий абразив, который эффективно отбеливает, если развести порошок водой до консистенции густой сметаны и аккуратно нанести на загрязненные участки. После обработки важно тщательно смыть остатки.

Горчичный порошок подходит для деликатной посуды: растворите несколько столовых ложек в теплой воде и используйте как обычное моющее средство, уделяя внимание пятнам и налету. Лимонная кислота справляется с застарелыми загрязнениями: посуду слегка увлажняют, присыпают порошком и оставляют на 20 минут, затем смывают. Все три способа безопасны, просты и возвращают белой посуде чистоту и свежий вид.

