12 января 2026 в 11:21

Опрос выявил, сколько россиян ощущают выгорание в начале года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждый 10-й опрошенный россиянин признался, что после новогодних праздников острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Треть респондентов (29%) тем не менее считает январь месяцем для спокойного планирования и старта с новыми силами, находя больше энергии для амбициозных целей.

Каждый 10-й россиянин признался, что именно в начале года острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы, — говорится в сообщении.

В то же время 36% респондентов не замечают разницы между январем и другими месяцами, воспринимая его как обычный рабочий период. При этом четверть россиян (24%) хотели бы продлить праздники и взять отпуск в январе. В материале уточнили, что 5% уже запланировали отдых, 6% не могут себе этого позволить финансово, а 13% не получили одобрения от начальства. В онлайн-опросе приняли участие более 1200 жителей городов-миллионников России.

Ранее психолог Артем Тараянц объяснил, что плохое настроение может возникнуть после новогодних праздников из-за злоупотребления алкоголем, который негативно влияет на психику и организм в целом. Кроме того, эмоциональный упадок в послепраздничный период может быть связан с ритуальным переходом в детское состояние под Новый год и необходимостью вернуться во взрослую жизнь.

россияне
опросы
праздники
выгорание
