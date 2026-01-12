Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:26

Психолог объяснил, с чем связано плохое настроение после Нового года

Психолог Тараянц связал плохое настроение после Нового года с алкоголем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Плохое настроение может возникнуть после новогодних праздников из-за злоупотребления алкоголем, заявил LIFE.ru психолог Артем Тараянц. Он напомнил, что спиртное негативно влияет на психику и организм в целом. Кроме того, эмоциональный упадок в послепраздничный период может быть связан с ритуальным переходом в детское состояние под Новый год и необходимостью вернуться во взрослую жизнь.

Постарайтесь оставаться в позиции взрослого в новогодние праздники. Детство нельзя прожить второй раз. Осознанное удовольствие от совместного времяпрепровождения с семьей, способность дарить радость другим людям, взрослая включенность в организацию празднеств принесут не меньшее удовольствие, чем погружение в детство, — высказался Тараянц.

Среди других причин подавленного настроения после Нового года — стыд и разочарование за свое поведение на празднике. Психолог добавил, что депрессивное состояние также может быть из-за осознания финансовых трудностей и других проблем, которые не исчезают после наступления Нового года.

Ранее психолог Елизавета Куликова заявила, что после новогодних праздников многие ощущают чувство апатии и депрессии из-за поставленных перед собой амбициозных целей, а потом разочаровываются из-за их неполного достижения. По ее словам, такое состояние не является диагнозом, но может включать в себя негативные переживания.

психологи
общество
праздники
Новый год
