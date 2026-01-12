Минус 2 кг за неделю! Готовим легкое рагу — разгружаемся после праздников

Когда после праздничных застолий хочется перейти на более легкую еду, горячее овощное рагу — лучший выбор. Оно согревает, насыщает, но при этом остается низкокалорийным, если соблюдать правильные пропорции и не добавлять лишнего масла. Это блюдо подходит и для быстрого ужина, и для умеренного детокса.

Возьмите 1 большую луковицу и нарежьте ее кубиками. Добавьте 1 ст. л. растительного масла в сотейник, разогрейте и обжарьте лук 3 минуты. Нарежьте 2 моркови кружочками, всыпьте их к луку и прогрейте еще 5 минут. Возьмите 1 сладкий перец и 1 небольшой кабачок, нарежьте кусочками и отправьте в сотейник.

Добавьте 300 г капусты, нашинкуйте ее тонко и вмешайте в общую массу. Влейте 200 мл воды, посолите щепоткой соли, при желании добавьте 1 зубчик чеснока, накройте крышкой и тушите 20–25 минут. Перед подачей всыпьте 1 ст. л. рубленой зелени и перемешайте рагу ложкой.

Совет: чтобы снизить калорийность, уменьшите масло до 0,5 ст. л. — рагу все равно протушится за счет влаги из овощей.

Овощное рагу — одно из самых низкокалорийных горячих блюд: всего около 60–70 ккал на 100 г.

